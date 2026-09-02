Debatt: Stoppa gräddfilerna i vården

Den som har störst behov ska få vård först, skriver debattörerna. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Svensk sjukvård ska bygga på en enkel princip: den som har störst behov ska få vård först. Inte den som har högst lön, bäst arbetsgivare eller en privat sjukvårdsförsäkring.

Ändå har vi fått ett system där hundratusentals svenskar genom privata sjukvårdsförsäkringar kan köpa sig snabbare tillgång till specialistläkare och behandling. Det är särskilt problematiskt när samma privata vårdföretag både arbetar på uppdrag av regionerna och säljer vård till försäkringsbolagen.

Det här är relevant också i Halland. Region Halland har en stor andel privata vårdgivare och vårdval inom bland annat närsjukvård, hud och psykiatri. Privata aktörer arbetar dessutom åt regionen genom flera olika typer av avtal. Därför behövs tydliga regler som garanterar att offentligt finansierad vård alltid fördelas efter behov.

Vänsterpartiet vill dra en tydlig gräns. Ett privat vårdföretag som får offentliga pengar genom vårdval, upphandling eller andra avtal ska inte samtidigt kunna erbjuda försäkringspatienter en snabbare väg till motsvarande vård.

Det ska inte heller gå att köpa sig ett försprång genom bakdörren. En försäkringspatient ska inte snabbt kunna träffa en privat specialist och sedan genom remisser få en fördel i den offentligt finansierade vården.

Motargumentet är ofta att privata försäkringar avlastar sjukvården. Men en försäkring skapar inte fler läkare eller sjuksköterskor. Tvärtom visar ny svensk forskning att personer som får privata sjukvårdsförsäkringar också ökar sin användning av offentligt finansierad vård.

Socialdemokraterna säger nu att de vill stoppa gräddfilerna. Det är bra. Men vi vet också vad som kan hända när Socialdemokraterna efter ett val gör sig beroende av borgerliga partier. Efter valet 2018 fick flera progressiva vallöften ge vika när Centerpartiet och Liberalerna satte villkoren.

Därför räcker det inte med ett regeringsskifte. Det behövs också en ny politisk riktning.

Centerpartiet försvarar privata sjukvårdsförsäkringar. Kristdemokraterna vill inte heller dra den tydliga gräns mellan försäkringsvård och offentligt finansierad vård som vi kräver.

För Vänsterpartiet är frågan inte förhandlingsbar. Vi vill korta vårdköerna, men vi vill göra det för alla. I Halmstad, Varberg, Falkenberg, Kungsbacka, Laholm och Hylte ska samma princip gälla:

Hur sjuk du är ska avgöra när du får vård. Inte vilken försäkring du har.

Lena Ludvigsson (V),

toppkandidat till Region Halland

Karin Rågsjö (V),

hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson