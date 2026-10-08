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NYHETER 2026-10-10 KL. 10:00
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Spelbråk urartade – slog brodern och klippte av hår

Av Christina Wagner

Brodern satt på sin lillebror, körde en rakapparat i håret på honom och slog honom i ansiktet. Nu åtalas han.

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