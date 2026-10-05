Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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SPORT 2026-10-11 KL. 13:50
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Lyckad tävling på tennisklubben: "Fungerat bra"

Av Eric Andersson

Kungsbacka TK har under åtta tävlingsdagar arrangerat sin största turnering för året. NH var på plats under lördagen för att dokumentera Glimstedt Open genom kameralinsen.

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