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NYHETER 2026-10-09 KL. 16:08

Köer på E6:an i höjd med Kållered – efter olycka

Av Joel Johansson

Det skedde en olycka strax efter Kålleredsmotet i södergående riktning under fredagseftermiddagen. Höger körfält samt del av påfarten var avstängt.

Köer på E6:an i höjd med Kållered – efter olycka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Olyckan ska ha skett mellan en personbil och en lastbil. Enligt Trafikverket var vägassistans på plats och det högra körfältet samt en en del av påfarten var avstängd. Olyckan har haft stor påverkan på trafiken på E6:an söderut under fredagseftermiddagen.



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