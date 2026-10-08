Träd föll över väg – räddningstjänsten larmades

Ett nedfallet träd orsakade störningar i trafiken under natten och räddningstjänsten larmades till platsen.
Larmet kom in sent på fredagskvällen, klockan 23.49. Ett träd hade fallit över Gamla Särövägen i Kullavik.
– Det var ett träd som låg delvis över vägen och även på elledningar som vi hjälpte till att få undan, säger larm- och ledningsoperatör Maria Erndtsson, vid Räddningstjänsten Storgöteborg.
Enligt Erndtsson ska även kommunen haft personal på plats och vid 00.30 lämnade räddningstjänsten platsen.
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