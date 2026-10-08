Klädbråk i fokus – författaren vill ge små barn tips

Hennes tidigare barnböcker har förklarat hur förstoppning funkar, hur det fungerar när barn föds och om komodovaraner. Nu släpper Carin Johansson från Kungsbacka nytt. Denna gång vill hon hjälpa de barn som börjar dagarna med att bråka med kläderna.
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