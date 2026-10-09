Stök i Hede – man och väktare i bråk

Mannen misstänktes ha stulit ur en butik. Men när väktarna konfronterade honom försökte han lämna platsen.
– De hamnar nere på backen, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.
Under lördagseftermiddagen fattades misstankar om att en man stulit från en livsmedelsbutik i Hede.
– Väktarna har konfronterat honom med att han skulle ha tagit något ur butiken. Han förnekar det och försöker lämna platsen. Väktarna tar tag i honom och det blir bråk och de hamnar nere på backen, säger Brattgård.
Väktarna ska ha försökt hålla fast mannen och polis var snabbt på plats.
Mannen, som är i 35-årsåldern, misstänks nu för misshandel och ringa stöld. Han ska i sin tur ha gjort en motanmälan gällande misshandel mot de ingripande väktarna.
Det är oklart om mannen är gripen.
Läs även:
Kvinna grovt misshandlad: ”Försökt kväva henne”
Villainbrott i Kungsbacka – 90-årig kvinna drabbad
Poliskontroller under natten – kvinna misstänks för rattfylleri
• Hänger med i sociala medier • Fått brev av kungen • Vem hon hellre hade fått brev från
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.