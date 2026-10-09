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Stök i Hede – man och väktare i bråk

Av Carl Johan Mårtensson

Mannen misstänktes ha stulit ur en butik. Men när väktarna konfronterade honom försökte han lämna platsen.
– De hamnar nere på backen, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Stök i Hede – man och väktare i bråk
Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Under lördagseftermiddagen fattades misstankar om att en man stulit från en livsmedelsbutik i Hede.

– Väktarna har konfronterat honom med att han skulle ha tagit något ur butiken. Han förnekar det och försöker lämna platsen. Väktarna tar tag i honom och det blir bråk och de hamnar nere på backen, säger Brattgård.

Väktarna ska ha försökt hålla fast mannen och polis var snabbt på plats.

Mannen, som är i 35-årsåldern, misstänks nu för misshandel och ringa stöld. Han ska i sin tur ha gjort en motanmälan gällande misshandel mot de ingripande väktarna.

Det är oklart om mannen är gripen.

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