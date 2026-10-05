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FOTBOLL 2026-10-11 KL. 12:05
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Mittfältaren hyllas efter säkrade kontraktet: "Överlägsen"

Av Eric Andersson

Onsala BK spelar i division 2 även 2027. Det står klart efter tre inspelade pinnar där en mittfältare klev fram när det behövdes som mest.
– Det är män mot barn när han spelar och är på det humöret, säger Christoffer Nogueira.

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