Kvinna grovt misshandlad: ”Försökt kväva henne”

Av Carl Johan Mårtensson

En kvinna ska ha blivit grovt misshandlad av sin sambo i Kungsbacka under helgen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Polisen är mycket fåordiga om händelsen men skriver på sin hemsida att en kvinna ska ha larmat dem om att hennes sambo misshandlat henne.

”Enligt kvinnan har mannen slagit henne i huvudet, försökt kväva henne samt sparkat henne”, skriver polisens presstalesperson Christian Brattgård.

Mannen anträffades en bit från bostaden och greps.

Skadeläget är oklart men kvinnan ska ha förts till sjukhuset.

NH har varit i kontakt med polisen som meddelar att de inte lämnar några ytterligare upplysningar i nuläget.