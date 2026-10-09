Villainbrott i Kungsbacka – 90-årig kvinna drabbad

Polisen larmades om ett villainbrott under sena lördagskvällen.
– Bostaden är ordentligt genomsökt, säger polisens presstalesperson Christian Brattgård.
Larmet kom in vid klockan 23.55 på lördagskvällen och gällde ett misstänkt villainbrott i Särö. På adressen bor en kvinna i 90-årsåldern och det var en anhörig som slog larm.
– Bostaden är ordentligt genomsökt och man har tagit bland annat smycken. Vi har fattat beslut om en teknisk undersökning under dagen, säger Brattgård.
Inbrottet ska ha skett tidigare under kvällen och det finns i nuläget ingen misstänkt i ärendet.
– Kanske kan den tekniska undersökningen ge något.
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