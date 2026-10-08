Poliskontroller under natten – kvinna misstänks för rattfylleri

Den nationella trafikveckan pågår för fullt och under natten har polisen kontrollerat förare i Kungsbacka. Nu misstänks en kvinna för rattfylleri.
Mellan den 5 och 11 oktober genomför polisen en nationell trafikvecka med syfte att upptäcka kriminalitet i trafiken. Under natten utförde polisen kontroller i Kungsbacka – och det verkar ha gett resultat.
– Vi har en nationell trafikvecka och då är det en förare som har blåst positivt och som fått följa med för ytterligare provtagning, säger polisens presstalesperson, Christian Brattgård.
Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, ska ha stoppats i en kontroll på Tingbergsvägen strax efter midnatt på fredagskvällen och misstänks nu för rattfylleri.
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