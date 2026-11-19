Debatt: Avveckla GIB – sluta vifta med vit flagg

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Att peka på låg personalomsättning inne på ett centralt planeringskontor när golvet blöder kompetens är inget styrkebesked – det är att vifta med vit flagga inför verkligheten. Forskningen är tydlig: centraliserad detaljstyrning skadar kontinuiteten för de äldre och arbetsmiljön för både personal och chefer.

Den 16 november gick enhetschefen för Gemensam insats- och bemanningsenhet (GIB), Jonna Gustavsson, i svaromål i Norra Halland. Mitt i rapporteringen om att medarbetare och enhetschefer lämnar Vård & Omsorg i Kungsbacka lyfter hon fram att endast två personer slutat inne på själva GIB-enheten som ett bevis på att modellen fungerar.

Resonemanget avslöjar hela systemfelet. Att en kontorsenhet mår bra medan verksamheten ute hos brukarna dräneras på erfarenhet är ingen framgång. När ledningen försvarar en omorganisation med att planerarna sitter kvar på sina stolar – i stället för att redovisa förbättrad vårdkvalitet – har man gett upp inför de verkliga problemen.

Ska Kungsbacka bedriva en hållbar äldreomsorg måste vi luta oss mot vetenskap, inte skrivbordsprodukter. Forskningen ger tre tunga skäl att skrota GIB:

1. Bristande kontinuitet äventyrar patientsäkerheten

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) slår fast att personkontinuitet är avgörande för trygghet, hälsa och kvalitet. Forskning från Lunds universitet visar att när personal flyttas runt mellan enheter tvingas äldre och anhöriga lägga energi på ständigt nya ansikten, samtidigt som möjligheten att tidigt upptäcka försämrad hälsa försvinner.

2. Splittrat ansvar ger chefer mer jobb

Tanken med GIB var att avlasta enhetscheferna. Arbetsmiljöforskning visar motsatsen: när bemanning lyfts bort från den lokala chefen, medan arbetsmiljöansvaret ligger kvar, skapas ett vakuum. Cheferna tvingas lägga timmar på byråkratisk samordning och krishantering utan verktygen att själva lösa problemen på plats. Resultatet ser vi i Kungsbacka i form av etisk stress och chefsflykt.

3. Tyst kunskap går förlorad

Välfärdsforskning betonar att fungerande omsorgsplanering bygger på tyst kunskap om brukarnas dagsform och personkemi. När planeringen centraliseras ersätts yrkeskunnande med stelbenta logistikmodeller.

Omsorgen behöver utvecklas, men det kräver tillit till professionen – inte central detaljstyrning. Kungsbackas politiker måste sluta försvara prestigen i GIB. Avveckla enheten, återför planeringen lokalt och ge chefer och undersköterskor förtroendet att göra sitt jobb.

Undersköterskan