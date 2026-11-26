Två bilar har brunnit söder om Vallda. Räddningstjänsten ryckte ut och kunde släcka branden. Även polisen larmades till platsen.
Strax efter klockan 04.30 på lördagen larmades räddningstjänsten om en bilbrand söder om Vallda. När de kom fram stod två bilar i brand.
Räddningstjänsten släckte branden och avslutade därefter sin insats. Även polisen larmades till platsen.
Polisen har i nuläget inget besked om huruvida en anmälan kommer att upprättas.
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För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.