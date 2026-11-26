Två bilar i brand – polis och räddningstjänst ryckte ut

Av Linnea Andersson

Två bilar har brunnit söder om Vallda. Räddningstjänsten ryckte ut och kunde släcka branden. Även polisen larmades till platsen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strax efter klockan 04.30 på lördagen larmades räddningstjänsten om en bilbrand söder om Vallda. När de kom fram stod två bilar i brand.

Räddningstjänsten släckte branden och avslutade därefter sin insats. Även polisen larmades till platsen.

Polisen har i nuläget inget besked om huruvida en anmälan kommer att upprättas.