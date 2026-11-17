Debatt: Vad är ledarskapet värt i en tystnadskultur?

Peter Johansson, sektionsordförande Kommunal Kungsbacka

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

I princip alla medarbetare i Kungsbacka kommun har genomfört utbildningen Utvecklande medarbetarskap och som chef Utvecklande ledarskap.

I och med detta har vi fått till oss vikten av öppenhet, tillit och att snälltolka. Hellre fria än fälla och att det är 100/100 som gäller från alla inblandade oavsett nivå.

Inte någonstans fick vi till oss att till exempel ett skrivet tillbud skulle ifrågasättas, nonchaleras och en känsla av att jag som medarbetare straffas för det som jag skrivit. I det dagliga arbetet, i fördelning av arbetsuppgifter och i löneutveckling.

Inte att alla kloka idéer, som vi vet finns i varje arbetslag, skulle bannlysas och att alla rätt finns i stadshuset. För inte går det att säga emot en huvudlös schemaläggning, taskig insatsplanering och en dålig arbetsmiljö?

Passar det inte så kan man arbeta någon annanstans är arbetsgivarens svar. Och så är utflödet att kompetens och erfarenhet på en nivå som om en dammlucka brustit. Det är så galet slösaktigt så man tror inte det är sant. När behovet av kompetens är enormt.

Det är på det sättet man tystar en personalgrupp och tar död på kreativiteten. Med arrogans, hot och orättvisa. Det skapar en obehagskänsla att ta sig till arbetet där en arbetsplatskultur råder som man varken kan stå för eller ska utsättas för leder till tapp på både undersköterskor, vårdbiträden och enhetschefer.

Och detta har Kommunal lyft i samverkan, dialogmöten och i enskilda samtal. Utan större resultat.

Nu vill Kommunal se ett ledarskap som faktiskt är det som UL står för. Där arbetsgivaren på riktigt uppmuntrar till delaktighet, kreativitet och där ”arbeta tillitsbaserat” inte bara är tomma ord.

Det börjar högst upp med förvaltningschef, personalchef och verksamhetschef. Det är ni som sätter nivån. Och är det så att man inte kan stå bakom det till synes självklara som UL står för så får ni väl söka er någon annanstans!

Våra medlemmar och era medarbetare förtjänar bättre.

Peter Johansson,

sektionsordförande Kommunal Kungsbacka