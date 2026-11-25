Trasigt tåg orsakade förseningar och inställda avgångar

Av Johanna Simonsson

Ett fordonsfel gjorde att tågtrafiken mellan Göteborg och Kungsbacka påverkades.

– Det är ett tåg som gått sönder och det är enkelspårsdrift, säger Göta Andersson på Västtrafiks störningsjour.



Tågtrafiken påverkas av fordonsfel. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var ett Öresundståg som på fredagsmorgonen gått sönder mellan Göteborgs central och Olskroken i Göteborg.

– Det drabbar många olika banor, bland annat tågen till Kungsbacka och Varberg, säger Göta Andersson på Västtrafiks störningsjour klockan 08.00.

Trafiken kördes på enkelspår, vilket ledde till både förseningar och inställda avgångar.

– Öresundstågen har ställt in några avgångar men de andra tågen är det än så länge bara förseningar på, säger Göta Andersson.

Det fanns vid 08-tiden ingen prognos för när trafiken kan rulla på som vanligt igen, men Göta Andersson trodde att hindret kunde vara löst relativt snabbt.

– Tåget som gått sönder är nära Göteborgs central så de kommer bogsera det dit, säger han.