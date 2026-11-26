Sedan jag startade min journalistiska karriär har pendling naturligt blivit en del av paketet. Som en person som gärna har allt inom promenadavstånd, var det något av en omställning. Men nu, snart ett år senare, har jag lärt mig uppskatta en stund av lugn.
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