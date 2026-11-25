Julmarknad på torget – NH:s tomte tar emot önskelistor

Av Sven Lundstedt

Sin vana trogen kommer tomten till Kungsbacka julmarknad på söndag för att ta emot barnens önskelistor. På marknaden saknas annars inte varor till försäljning att fylla julklappar och julbord med.



Även förra året var tomten på plats på julmarknaden. Här med Oliver Gustafsson, sex år. Foto: Julia Sandstén Vikberg

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Sedan många år har Norra Halland arrangerat tomtens besök på julmarknaden som hålls på torget i Kungsbacka. På söndag är det dags igen. Det kan bli kö till tältet där barnen personligen kan lämna över sina önskelistor till tomten.

Bland alla inlämnade listor dras sedan en vinnare som får hembesök av tomten någon kväll före jul. Anna och Sara från Norra Halland finns står på söndag beredda med formulär för önskelistorna där man skriver namn och adress, så tomten hittar fram och kan knacka på dörren.

Veteranbrandbilen kör också turer för barnen klockan 11 till 14. För dem sim gillar djur går det bra att klappa och kela med getter och kaniner som besöker julmarknaden från Stättareds 4H-gård.

Tombola och chokladhjul ingår också i konceptet. De som inte vet vad de ska lägga i klapparna kan köpa grisen i säcken klockan 13. Då behöver man inte veta vad paketet innehåller.

Torgets traditionella marknad har i år lockat ett 30-tal utställare. Marknadsstånden innehåller en hel del lokalproducerad mat som hör hemma på en julmarknad. Dekorativa bakverk, minitårtor och praliner från Onsala får trängas med lamm- och köttkorv från Vallda och andra ekologiska charkprodukter.

Den som vill hålla någon varm under resten av vintern kan satsa på stickade mössor, pannband och raggsockar från Handarbetarna till sina julklappar. Handgjord keramik från Särö kan komma till användning hela året.

Om man behöver koppla av från den materiella sidan av julförberedeleserna en stund kan besöka kyrkan klockan 13. Då sjunger Kungsbacka Motettkör adventssånger.