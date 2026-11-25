Anmäler frisörsalong – kräver ersättning efter hårförlust

Av Johanna Simonsson

Efter ett besök på en frisörsalong menar en tjej att hon tappade stora delar av sitt eget hår när löshåret togs bort. Nu har hon anmält salongen och kräver ersättning.



Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var i mitten av november som en tjej besökte en frisörsalong i kommunen för att ta bort sina tape-in-extensions.

Innan behandlingen hade hon pratat med frisören om att hon var orolig för att ta ut sina extensions själv eftersom hon inte ville tappa sitt naturliga hår eller att det skulle skadas.

Enligt henne hade frisören då försäkrat henne om att de använde bra produkter och att inget av hennes naturliga hår skulle dras loss.

”(Frisören) förklarade även att en sådan behandling inte skulle leda till att något hår lossnade, utöver den mängd hår man normalt tappar naturligt under en dag. Jag valde därför att genomföra behandlingen i förtroende för frisörens kompetens och de försäkringar jag hade fått”, skriver hon i anmälan.

Under behandlingen upplevde kunden att frisören drog väldigt mycket i hennes hår och att det gjorde ont.

”Jag blev orolig, men eftersom frisören upprepade gånger försäkrade mig om att inget av mitt naturliga hår skulle dras ut vågade jag inte ifrågasätta behandlingen ytterligare”, skriver hon vidare.

Kunden hade även en kompis med sig som såg på under behandlingen.

”Hon såg att mitt naturliga hår drogs ut i samband med att extensionsen togs bort. Hon uppmärksammade även att frisören och en annan person i salongen utbytte allvarliga blickar och därefter tittade på mitt hår. Detta gjorde mig ännu mer orolig över vad som faktiskt hade hänt”, framgår det av anmälan.

Behandlingen tog enligt anmälan cirka 15 minuter. Kunden skriver även att det fanns tejp och lim kvar i hennes naturliga hår efter behandlingen. Frisören hade då sagt att de skulle ta bort det dagen efter.

Tjejen beskriver i anmälan att hon tydligt kunde se att hennes naturliga hår hade skadats efter behandlingen.

”Stora mängder hår hade gått av, framför allt vid längderna, men även hårets tjocklek hade påverkats märkbart. Skillnaden mellan hur mitt hår såg ut före och efter behandlingen var mycket tydlig”, skriver hon.

Trots detta betalade hon 1 000 kronor för behandlingen. Dagen efter gick hon tillbaka och begärde pengarna tillbaka. Hon ville även ha tillbaka löshåret som tagits ut. Hon upplever då att hon blev bemött med en avvisande och otrevlig attityd och nekades återbetalning.

Enligt anmälan erbjöd frisören kunden att titta på övervakningsfilmen för att själv kunna se att hennes naturliga hår inte hade dragits ut. När hon tackade ja till erbjudandet ville frisören inte längre visa filmen.

Hon begär nu i första hand återbetalning av de 1 000 kronor som hon betalade för behandlingen. Hon begär även ersättning för skadan på sitt naturliga hår i samband med tjänsten. Därmed vill hon också ha ersättning för eventuella kostnader som krävs för att återställa eller åtgärda skadan samt för löshåret som hon inte fick tillbaka.