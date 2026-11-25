Lokalpolitikerna säger inte vem som är med i Centerns Förtroenderåd och avgör nästa veckas statsministeromröstning. På fredagen hölls ett digitalt möte i Hallands centerdistrikt om förslaget att C ska bilda regering med M, KD och L.
– Vi har lovat att inte säga något, förklarar Centerns ordförande i Kungsbacka, som ändå visar förståelse för partiledningen.
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