Debatt: Vår dörr står öppen för Centern

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TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Replik på "Stora LSS-löften kräver politiskt engagemang".

Christofer Bergenblock (C) ägnar sin replik åt att kritisera vad Liberalerna inte lyckats genomföra under mandatperioden. Det är en diskussion vi gärna tar. Men han undviker huvudfrågan: hur ska Centerpartiet förverkliga sina omfattande LSS-löften om man inte ens kan enas om ett gemensamt regeringsalternativ?

Låt oss vara tydliga. Vi är inte nöjda med utvecklingen inom LSS. Vi hade gärna sett att mer reformer redan var genomförda, inte minst när det gäller den personliga assistansen, ledsagningen och de orimliga återkraven.

Men att beskriva dessa fyra år som bortkastade är inte rättvisande. Liberalerna har varit med och genomfört de största sammanlagda höjningarna av assistansersättningen under en tvåårsperiod på över ett decennium. Bara under 2025 höjdes ersättningen med 3 procent. Vi har också halverat föräldraavdraget för att fler barn ska kunna få personlig assistans och sänkt skatten för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Därtill har Äldreomsorgslyftet breddats till LSS-verksamheter och ett nationellt kompetenscentrum för intellektuell funktionsnedsättning och autism har inrättats.

Det är konkreta förändringar, men långt ifrån tillräckligt. Samtidigt är det skillnad på att kräva mer och att påstå att ingenting har gjorts. Att regera kräver förhandlingar, prioriteringar och kompromisser. Inget parti får igenom allt de vill. Men för att överhuvudtaget kunna genomföra stora reformer måste man ha ett regeringsalternativ och kunna samla politiskt stöd för sina förslag.

Liberalerna har varit tydliga med vilket regeringsalternativ vi står bakom. Det innebär inte att varje förhandling slutar som vi önskar. Men vi har valt en väg för att kunna driva våra reformer framåt.

Det är glädjande att det finns ett brett politiskt engagemang för att stärka LSS. Men det är inte engagemanget som vi ifrågasätter, utan förutsättningarna att omsätta det i praktisk politik.

Bergenblock får gärna fortsätta granska våra resultat. Det ska han göra. Men den som lovar stora förändringar måste också kunna svara på hur de ska bli verklighet. Vår dörr för Centerpartiet står öppen.

Hanna Schölander (L),

riksdagsledamot Halland