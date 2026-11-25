Traktor och personbil i krock – en person till sjukhus

Av Johanna Simonsson

En traktor och en personbil har krockat. Räddningstjänsten, polis och ambulans larmades till platsen. Vägen stängdes av och en person har förts till sjukhus i ambulans.



Räddningstjänsten har fått in larm om en trafikolycka. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om olyckan på Östra Särövägen kom in strax efter klockan 10 på fredagen.

– Vi är inte framme på platsen än men initialt ska det vara en trafikolycka mellan en traktor och en personbil, säger Sebastian Carlsson, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg, klockan 10.05.

Klockan 10.20 var vägen avstängd.

– Vi är där med lite resurser. Jag tror att det är mest sanering vi arbetar med på platsen. Vägen är avstängd och våra fordon blockerar men det går att köra 158:an, säger Anders Nordlandeher, larm- och ledningsoperatör på räddningstjänsten Storgöteborg.

Klockan 11 hade räddningstjänsten lämnat men polisen var kvar på platsen.

Enligt SOS-Alarm har en person förts till sjukhus i ambulans.

Polisen har upprättat en anmälan om ej iakttagen väjningsplikt.