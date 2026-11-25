Trafikolycka på Onsalavägen orsakade långa köer

Av Jenny Segergren

En trafikolycka mellan två personbilar inträffade på Onsalavägen under fredagseftermiddagen.



Larmet om olyckan inkom strax innan klockan 16 på fredagen. Foto: Joel Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om trafikolyckan inkom till SOS-Alarm strax innan klockan 16 på fredagseftermiddagen och räddningstjänst och ambulans skickades till platsen.

Enligt ledningsbefäl på räddningstjänsten i Storgöteborg var det två personbilar som krockat i en sidokollision på Onsalavägen i höjd med Onsalamotet.

På plats arbetade räddningstjänst och bärgare med att sanera vägbanan och flytta på fordonen för att släppa förbi trafiken. Under tiden var både av- och påfarten mot E6 avstängda vilket orsakade långa köer på bland annat inlagsleden.

Vid 16:45 meddelar räddningstjänsten att man lämnat platsen.

Inga personer ska ha skadats.