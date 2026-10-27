Misstänkt rattfylleri – förare medtagen för kontroll

Av Jenny Segergren

Polisen larmades under onsdagskvällen efter att ett fordon stannat mitt på Varbergsvägen.



Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan 21:30 som polisen larmades då ett fordon stannat mitt på Varbergsvägen i höjd med Hammerö.

Enligt Fredrik Svedmyr, presstalesperson på polisen, hade allmänhet gått fram till fordonet som då kört vidare söderut. En polispatrull stannade senare fordonet.

– En person har fått följa med för kontroll, säger Fredrik Svedmyr.

En anmälan om misstänkt rattfylleri är upprättad.