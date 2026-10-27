Polisen larmades under onsdagskvällen efter att ett fordon stannat mitt på Varbergsvägen.
Det var strax innan 21:30 som polisen larmades då ett fordon stannat mitt på Varbergsvägen i höjd med Hammerö.
Enligt Fredrik Svedmyr, presstalesperson på polisen, hade allmänhet gått fram till fordonet som då kört vidare söderut. En polispatrull stannade senare fordonet.
– En person har fått följa med för kontroll, säger Fredrik Svedmyr.
En anmälan om misstänkt rattfylleri är upprättad.
"Då får man en munkavle på sig"
Levde med ett spelmissbruk i 15 år – nu vill han hjälpa andra
För Björn Hammarqvist blev spelandet en lösning på ångest och skam. I över femton år levde han med spelmissbruk. Det ledde till skulder, brottslighet och fängelsestraff. Men nu när han tagit sig ur missbruket är det inte de sakerna han ångrar mest. – Det största är ju alla förtroenden jag brutit och relationer jag förlorat, berättar han.