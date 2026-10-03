Larm om att en trafikolycka hade inträffat kom vid klockan 18.15 på fredagskvällen.
Det rörde sig om två personbilar som krockat på Tjolöholmvägen. Enligt polisens presstalesperson ska den ena bilen har voltat och landat på biltaket och den andra bilen kört av vägen och hamnat i ett dike.
Vägen blev delvis blockerad efter olyckan.
Räddningstjänsten kom till platsen för att sanera vägen.
Inga kända uppgifter om personskador.
Vad som orsakade olyckande är inte klart i nuläget.
– Nej, vi har inga uppgifter om det än, säger Tamara Fuentes, polisens presstalesperson.
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