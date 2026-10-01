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KULTUR & NÖJE 2026-10-26 KL. 19:00
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18-åringen hyllar äldre – utställningen ska visas i USA

Av Christina Nordwall

Han ville hylla äldre personers livserfarenhet, deras gärning och sprida deras budskap. I projektet Words of Wisdom har åtta äldre personer uppmärksammats.
– Det är ett sätt att förmedla äldre personers röster. Jag vill motsträva ålderism i mitt projekt, säger William Molander.

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