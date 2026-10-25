Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
SPORT 2026-11-01 KL. 18:00

Tennislöftet om flytten: "En barndomsdröm"

Av Eric Andersson

Efter mycket om och men bestämde sig Måns Ljungkull för att flytta till tennismeckat Båstad i samband med gymnasiestarten. Men sedan flytten gick söderut har en skada gäckat 16-åringen.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

TENNIS. Till slut hade Måns Ljungkull två alternativ: stanna på hemmaplan eller flytta 15 mil söderut. Gymnasievalet skulle göras och han hade blivit antagen till både NIU på Aspero i Göteborg och RIG i Båstad. Han väntade så länge det bara gick med att bestämma vilken väg han skulle gå.

– Kvällen innan dagen jag var tvungen att bestämma mig tänkte jag att jag skulle gå efter känslan jag hade när jag vaknade på morgonen, berättar Måns Ljungkull.

Magkänslan dagen därpå sa Båstad och än så länge har tennislöftet inte ångrat sig. Det var främst att flytta hemifrån i så pass ung ålder som gjorde att han tvekade.

– Det är ett stort steg. Men hade jag valt Göteborg så hade jag behövt pendla dit varje dag och det är också lite jobbigt. Att gå i Båstad har varit lite av en barndomsdröm och hittills känns det bra.

Boende i anslutning till skolan i Båstad får man lösa själv och Måns Ljungkull har lagt rabarber på ett litet attefallshus. Det ligger ett par hundra meter från skolan och tennisbanorna. Han berättar att det varit ett stort steg att flytta hemifrån och än så länge åker han hem till familjen i Kungsbacka i princip varje helg.

– Men det är klart. Man måste tvätta, diska, laga mat och sånt...

Vilken av hushållssysslorna har varit den största utmaningen?

– Jag har ingen tvättmaskin hemma så jag behöver cykla till ett campus som har tvättstuga. Det gör jag en gång i veckan men det är så litet så grejerna torkar ganska långsamt.

Än så länge har det dock inte blivit mycket tennis i Båstad för Måns Ljungkull. I juni fick han en stressfraktur i ryggen som hållit honom borta från tennisbanan sedan dess.

– Det finns olika grader av stressfrakturer och min var inte fullt utvecklad ännu. Jag skulle tro att det är några veckor till någon månad kvar innan jag kan testa att spela igen, säger Måns Ljungkull när NH träffar honom på Kungsbacka TK i mitten av oktober.

När han är fit for fight igen blir det sju tennispass i veckan och en handfull gympass. Men att ha en hög träningsbelastning är inget nytt för 16-åringen.

– Jag har alltid tränat mycket och för att bli bra måste man göra det. Det blir nog lite mer än vad jag gjort innan men det är inte ett så stort hopp.

Hur har det varit att inte kunna träna och spela som vanligt?

– Det är jättejobbigt när man ser alla andra spela. Men jag försöker bara ha tålamod för det går inte att stressa. Då kommer det bara bli värre efter hand.

Stressfrakturen i ryggen är, utöver någon stukad fot här och där, den första riktiga skadan som han haft.

– Även om det är jobbigt får man lärdomar av det gällande hur man ska träna och vikten av att vila.

Riksidrottsgymnasiet är inte bundet till någon specifik tennisklubb, och Måns Ljungkull kommer fortsätta tävla för Kungsbacka TK. Innan han åkte på sin skada under sommaren kunde han se tillbaka på ett positivt år.

– Det gick bra för mig fram till skadan. Jag gick till kvartsfinal i SM och tog mig till final i dubbel. Sen vill man alltid utvecklas ännu mer.

Det stora målet för resterande del av 2026 är att komma tillbaka från sin skada och kunna spela division 1 med KTK i december. Ifjol var han med i truppen men spelade inte.

– I år kanske det blir lite annorlunda om jag är skadefri och i form så jag tar en plats. Det är en höjdpunkt på året, Måns Ljungkull.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I SPORT

SPORT 2026-11-01 KL. 18:00
Tennislöftet om flytten: "En barndomsdröm"
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:53
Gick upp i serieledning efter ny seger
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:19
Kaoset inför matchen – domarna dök inte upp
Premium | SPORT 2026-10-31 KL. 18:40
Förlorade efter dramatiska slutet: "Bara att kötta på"
Premium | SPORT 2026-10-30 KL. 10:00
Pirates uppdrag: Stoppa två av svensk baskets största
Premium | SPORT 2026-10-29 KL. 10:54
Derbydramat: "Kommer minnas matchen hela livet"
Premium | SPORT 2026-10-26 KL. 12:05
Sporthelgen i korthet
Premium | SPORT 2026-10-26 KL. 11:20
Pressade serieledaren: "Går inte att vara för deppig"
Premium | SPORT 2026-10-25 KL. 17:57
33 bilder från pingisfesten
Premium | SPORT 2026-10-25 KL. 17:13
Tränaren: ”En ynnest att ha en sådan spelare”

Fler nyheter

MEST LÄSTA SPORT

Premium | SPORT 2026-10-31 KL. 18:40
Förlorade efter dramatiska slutet: "Bara att kötta på"
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:19
Kaoset inför matchen – domarna dök inte upp
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:53
Gick upp i serieledning efter ny seger
SPORT 2026-11-01 KL. 18:00
Tennislöftet om flytten: "En barndomsdröm"

Fler nyheter

Nyheter: Duon satsar på fest och event i innerstadenVIMMEL: Fars i Fjärås lockade många – se bilderna här!Nyheter: Stora vildsvinsjakten igång – så gick premiärenSport: Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna
Uppgifter: Gängledare tvingade krögare att sparka dörrvakt
NYHETER 2026-11-01 KL. 16:49

Uppgifter: Gängledare tvingade krögare att sparka dörrvakt

✔ Kriminellt gäng försöker etablera sig ✔ Kungsbackapolisen inleder insats ✔ "Skrämt slag på vakter och krögare"

TV-klipp och nyheter

Duon satsar på fest och event i innerstaden
2026-11-01 KL. 18:50
Premium

Duon satsar på fest och event i innerstaden

Fars i Fjärås lockade många – se bilderna här!
2026-11-01 KL. 18:15
Premium

Fars i Fjärås lockade många – se bilderna här!

Stora vildsvinsjakten igång – så gick premiären
2026-11-01 KL. 13:44
Premium

Stora vildsvinsjakten igång – så gick premiären

Stor körgala ska samla in pengar till välgörenhet
2026-11-01 KL. 15:00
Premium

Stor körgala ska samla in pengar till välgörenhet

SPORT 2026-11-01 KL. 18:00

Tennislöftet om flytten: "En barndomsdröm"

Debatt: Inkluderingens paradox
DEBATT 2026-11-01 KL. 16:00

Debatt: Inkluderingens paradox

Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna
ISHOCKEY 2026-11-01 KL. 13:42

Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna

Gick upp i serieledning efter ny seger
SPORT 2026-11-01 KL. 12:53
Premium

Gick upp i serieledning efter ny seger

Kaoset inför matchen – domarna dök inte upp
SPORT 2026-11-01 KL. 12:19
Premium

Kaoset inför matchen – domarna dök inte upp

Ägaren om butiksinbrottet: ”Känns sorgligt och tråkigt”
NYHETER 2026-11-01 KL. 11:39
Premium

Ägaren om butiksinbrottet: ”Känns sorgligt och tråkigt”

Allt fler cyklar året om – här är misstagen att undvika
NYHETER 2026-11-01 KL. 10:00
Premium

Allt fler cyklar året om – här är misstagen att undvika

Stor ungdomsfest spårade ur – polis fick ingripa
BLÅLJUS 2026-11-01 KL. 09:01

Stor ungdomsfest spårade ur – polis fick ingripa

Cyklist körde in i bogserlina – nu döms bilföraren
NYHETER 2026-11-01 KL. 08:00
Premium

Cyklist körde in i bogserlina – nu döms bilföraren

Tränarens mål räckte inte till poäng:
BANDY 2026-10-31 KL. 20:15
Premium

Tränarens mål räckte inte till poäng: "Blev chockad"

21-åringen glänste när Aranäs skrällde:
HANDBOLL 2026-10-31 KL. 19:58
Premium

21-åringen glänste när Aranäs skrällde: "Det lossnade"

Kungsbackas kyrkogårdar fylldes av tusentals ljus
NYHETER 2026-10-31 KL. 19:41
Premium

Kungsbackas kyrkogårdar fylldes av tusentals ljus

Förlorade efter dramatiska slutet:
SPORT 2026-10-31 KL. 18:40
Premium

Förlorade efter dramatiska slutet: "Bara att kötta på"

Kompisgänget ger sig ut på turné – i Kazakstan
NYHETER 2026-10-31 KL. 16:00
Premium

Kompisgänget ger sig ut på turné – i Kazakstan

Debatt: Är siffror eller empati viktigast?
DEBATT 2026-10-31 KL. 15:00

Debatt: Är siffror eller empati viktigast?

Rekordmånga viltolyckor i Halland – värsta veckan i år
NYHETER 2026-10-31 KL. 13:00

Rekordmånga viltolyckor i Halland – värsta veckan i år

Person fick träd över sig – har förts iväg med ambulans
NYHETER 2026-10-31 KL. 11:48

Person fick träd över sig – har förts iväg med ambulans

Nya seniorbostäder närmare byggstart – planen godkänd
NYHETER 2026-10-31 KL. 11:00
Premium

Nya seniorbostäder närmare byggstart – planen godkänd

Inbrott i butik – polisen har spärrat av
BLÅLJUS 2026-10-31 KL. 09:02

Inbrott i butik – polisen har spärrat av

Unga om att gå till graven:
NYHETER 2026-10-31 KL. 09:00
Premium

Unga om att gå till graven: "Det känns bättre efteråt"

Unga känner mer ångest vid graven – här är orsaken
NYHETER 2026-10-31 KL. 08:00
Premium

Unga känner mer ångest vid graven – här är orsaken

Snattare tagna på bar gärning – butikskontrollant slog larm
NYHETER 2026-10-30 KL. 19:41

Snattare tagna på bar gärning – butikskontrollant slog larm

Kungsbacka Teater får pris av radioprofilen:
NYHETER 2026-10-30 KL. 19:27
Premium

Kungsbacka Teater får pris av radioprofilen: "Oväntat"

Högkostnadsskyddet aktiveras – Kungsbacka blir utan regeringens stöd
NYHETER 2026-10-30 KL. 18:16

Högkostnadsskyddet aktiveras – Kungsbacka blir utan regeringens stöd

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 18:50
Duon satsar på fest och event i innerstaden
Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 18:15
Fars i Fjärås lockade många – se bilderna här!
SPORT 2026-11-01 KL. 18:00
Tennislöftet om flytten: "En barndomsdröm"
NYHETER 2026-11-01 KL. 16:49
Uppgifter: Gängledare tvingade krögare att sparka dörrvakt
DEBATT 2026-11-01 KL. 16:00
Debatt: Inkluderingens paradox
Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 15:00
Stor körgala ska samla in pengar till välgörenhet
Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 13:44
Stora vildsvinsjakten igång – så gick premiären
ISHOCKEY 2026-11-01 KL. 13:42
Dubbla bronsmedaljer i TV-pucken för de lokala talangerna
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:53
Gick upp i serieledning efter ny seger
Premium | SPORT 2026-11-01 KL. 12:19
Kaoset inför matchen – domarna dök inte upp
Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 11:39
Ägaren om butiksinbrottet: ”Känns sorgligt och tråkigt”
Premium | NYHETER 2026-11-01 KL. 10:00
Allt fler cyklar året om – här är misstagen att undvika

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Linn tog plats framför kamerorna i dokusåpan

Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD, chefredaktör och ansvarig utgivare:
Stefan Pettersson
Tel: 0300-52 13 55
stefan.pettersson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.