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SPORT 2026-10-26 KL. 11:20
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Pressade serieledaren: "Går inte att vara för deppig"

Av Eric Andersson

Onsala IBK höll jämna steg med serieledande Lerum långt in i matchen. Men när ledningsmålet kom tio minuter från slutet orkade de rosasvarta inte resa sig utan åkte på säsongens första förlust.

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