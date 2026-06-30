Utelåst med mat på spisen – räddningstjänsten på plats

Av Johanna Simonsson

Räddningstjänsten är på plats efter att en person som lagat mat låst sig ute.



Räddningstjänsten har larmats efter att en person låst sig ute. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var strax innan klockan 10 som räddningstjänsten larmades till en adress i Kungsbacka kommun. Larmet kom in som övrig räddning.

Vid 10.15 hade räddningstjänsten nyligen kommit fram till platsen.

– Det är en person som har mat på spisen som har låst sig ute och behöver komma in i sin lägenhet, säger Niklas Fodler, larm- och ledningsoperatör på Räddningstjänsten Storgöteborg.