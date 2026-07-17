Trafikolycka på E6 - stor trafikpåverkan

Av Ronny Karlsson, Carl Johan Mårtensson

En trafikolycka har inträffat på E6 under måndagsförmiddagen.



TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet kom in klockan 10.47 och det ska handla om en olycka med en bil inblandad. Olyckan ska ha inträffat på E6 i norggående riktning norr om avfarterna till Frillesås.

– Det är en personbil som har gått in i räcket. Vi är på plats och ett körfält är avspärrat. Man kommer förbi men det är säkert lite köer. Bilen behöver bärgas och vi får stanna tills bärgaren har tagit bort bilen, säger Johan Eklund, larm- och ledningsoperatör, vid klockan 11.16.

Det finns inga uppgifter om personskador och enligt SOS Alarm har ingen ambulans kallats till platsen.

– Polisen är också på plats, i första hand för att dirigera trafiken men sen får man väl se om det finns anledning att misstänka någon form av brott med anledning av det inträffade, säger Adam Isaksson Samara, polisens presstalesperson, vid klockan 11.39.

Vid 12.10 påverkas trafiken i mindre omfattning men ett körfält är fortsatt avstängt. Målet är att ha vägen fullt körbar vid 12.45.