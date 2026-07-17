Inbrott i bil under besök på köpcentrum

Av Ronny Karlsson

Under besöket på köpcentret fick personen ovälkommet besökt i sin bil. Nu utreds händelsen som försök till stöld och egenmäktigt förfarande.

En person fick ovälkommet besök i sin bil under shoppingrundan. Arkivfoto: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var under söndagen som en person besökte Hede Fashion Center. Under besöket slog någon eller några till mot den parkerade bilen.

– Någon ska ha krossat en bilruta och stulit nycklar från bilen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Ingen person finns i nuläget misstänkt för brotten, som alltså utreds som försök till stöld och egenmäktigt förfarande.