Inbrott i bil under besök på köpcentrum

Under besöket på köpcentret fick personen ovälkommet besökt i sin bil. Nu utreds händelsen som försök till stöld och egenmäktigt förfarande.
Det var under söndagen som en person besökte Hede Fashion Center. Under besöket slog någon eller några till mot den parkerade bilen.
– Någon ska ha krossat en bilruta och stulit nycklar från bilen, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Ingen person finns i nuläget misstänkt för brotten, som alltså utreds som försök till stöld och egenmäktigt förfarande.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.