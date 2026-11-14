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NYHETER 2026-11-15 KL. 09:00
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Stoppade elev från att störa undervisning – blev dödshotad

Av Eric Andersson

En elev på en skola i Kungsbacka kommun stod och bankade på en dörr till ett klassrum där undervisning pågick. Då valde en medarbetare på skolan att stoppa eleven – och blev dödshotad.

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