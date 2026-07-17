Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla

Kanske hade personen festat till under VM-finalen i fotboll. Under natten till måndags stoppades bilföraren i alla fall och är nu misstänkt för grovt rattfylleri samt olovlig körning.
Bilföraren stoppades i de centrala delarna av Kungsbacka vid 00.30 under natten till måndag.
– Det var en patrull som gjorde en kontroll av fordonet och föraren. Personen blåste positivt och fick följa med, oss, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.
Föraren visade sig ha 1,28 promille alkohol och misstänks nu för grovt rattfylleri samt olovlig körning då han saknade svenskt körkort.
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Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.