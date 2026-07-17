Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla

Kanske hade personen festat till under VM-finalen i fotboll. Under natten till måndags stoppades bilföraren i alla fall och är nu misstänkt för grovt rattfylleri samt olovlig körning.



En man stoppades rejält berusad i sin bil under natten till måndag.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bilföraren stoppades i de centrala delarna av Kungsbacka vid 00.30 under natten till måndag.

– Det var en patrull som gjorde en kontroll av fordonet och föraren. Personen blåste positivt och fick följa med, oss, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Föraren visade sig ha 1,28 promille alkohol och misstänks nu för grovt rattfylleri samt olovlig körning då han saknade svenskt körkort.