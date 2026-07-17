Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Logga in Prenumerera
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:30

Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla

Kanske hade personen festat till under VM-finalen i fotboll. Under natten till måndags stoppades bilföraren i alla fall och är nu misstänkt för grovt rattfylleri samt olovlig körning.

Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla
En man stoppades rejält berusad i sin bil under natten till måndag.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Bilföraren stoppades i de centrala delarna av Kungsbacka vid 00.30 under natten till måndag.

– Det var en patrull som gjorde en kontroll av fordonet och föraren. Personen blåste positivt och fick följa med, oss, säger Stephanie Garbutt, stationsbefäl hos polisen i Kungsbacka.

Föraren visade sig ha 1,28 promille alkohol och misstänks nu för grovt rattfylleri samt olovlig körning då han saknade svenskt körkort.



LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I NYHETER

NYHETER 2026-07-20 KL. 13:08
Över 1 200 påverkades av strömavbrott i Kungsbacka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:58
Trafikolycka på E6 - stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:30
Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:00
Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga
NYHETER 2026-07-20 KL. 09:27
Inbrott i bil under besök på köpcentrum
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

Fler nyheter

MEST LÄSTA NYHETER

NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45
Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:58
Trafikolycka på E6 - stor trafikpåverkan
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Två olika trädgårdar öppnade för besökare

Fler nyheter

Nyheter: Över 1 200 påverkades av strömavbrott i KungsbackaSport: Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serieNyheter: Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen? Nyheter: Trafikolycka på E6 - stor trafikpåverkan
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Premium

Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud

TV-klipp och nyheter

Debatt: Boende en fråga om social rättvisa
2026-07-20 KL. 14:30

Debatt: Boende en fråga om social rättvisa

Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
2026-07-20 KL. 11:50
Premium

Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
2026-07-20 KL. 08:00

Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden
2026-07-20 KL. 07:30
Premium

Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden

Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie
SPORT 2026-07-20 KL. 13:00

Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie

Debatt: Vi är många kvinnor inom SD
DEBATT 2026-07-20 KL. 11:00

Debatt: Vi är många kvinnor inom SD

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:00

Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder
NYHETER 2026-07-20 KL. 06:45
Premium

Kvinna på stöldturné – åtalas för grova stölder

Historisk värvning för Pirates:
SPORT 2026-07-19 KL. 18:00
Premium

Historisk värvning för Pirates: "Hon kommer att bli en profil"

Två olika trädgårdar öppnade för besökare
NYHETER 2026-07-19 KL. 16:50
Premium

Två olika trädgårdar öppnade för besökare

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule
NYHETER 2026-07-19 KL. 15:00
Premium

Kungsbacka tog guld och silver vid SM i boule

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland
DEBATT 2026-07-19 KL. 13:00

Debatt: Ingen tog ansvar – vi fick söka vård i Tyskland

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel
NYHETER 2026-07-19 KL. 11:00
Premium

Par åtalas – misstänks ha ljugit om bilnyckel

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt
DEBATT 2026-07-19 KL. 10:00

Debatt: Låt unga möta politiken på riktigt

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen
KULTUR & NÖJE 2026-07-19 KL. 08:30
Premium

4 000 föreställningar – men Per kan inte få nog av scenen

Kungsbackabon Per Fritzell njuter av varje föreställning

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen
NYHETER 2026-07-19 KL. 07:45

Risk för extra mycket regn i Halland under söndagen

Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg
SPORT 2026-07-18 KL. 16:45
Premium

Ett femtiotal lokala tävlande när O-ringen kommer till Göteborg

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning
DEBATT 2026-07-18 KL. 15:00

Debatt: Psykisk ohälsa är en stor utmaning

Ny succé för sommarens underhållning vid havet
KULTUR & NÖJE 2026-07-18 KL. 14:20
Premium

Ny succé för sommarens underhållning vid havet

Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder
NYHETER 2026-07-18 KL. 12:20
Premium

Hundtävlingarna på Dalavallen har önskeväder

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser
DEBATT 2026-07-18 KL. 11:00

Debatt: Ingen elev ska behöva möta större klasser

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport
SPORT 2026-07-18 KL. 08:57
Premium

Brottarprofilen avslöjar: Det är tuffast med hans sport

"Fick en sån jäkla frossa så jag låg bara och skakade"

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn
NYHETER 2026-07-18 KL. 07:15

Värmeböljan över – räkna med en hel del regn

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun
NYHETER 2026-07-17 KL. 19:30

Strömavbrott påverkade runt tusen kunder i Kungsbacka kommun

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka
NYHETER 2026-07-17 KL. 18:00
Premium

Barnen sprang lopp i värmen under sommarvecka

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik –”Skulle ha haft straff”
FOTBOLL 2026-07-17 KL. 16:44
Premium

Fjärås föll i kvartsfinal efter dramatik –”Skulle ha haft straff”

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol
KRÖNIKOR 2026-07-17 KL. 16:00
Premium

Nöjeskrönika: Invandraren Tony Irving är min idol

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod
NYHETER 2026-07-17 KL. 15:00
Premium

Premiär: Cissi öppnar egen keramikbod

LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE NYTT

DEBATT 2026-07-20 KL. 14:30
Debatt: Boende en fråga om social rättvisa
NYHETER 2026-07-20 KL. 13:08
Över 1 200 påverkades av strömavbrott i Kungsbacka
SPORT 2026-07-20 KL. 13:00
Ett lag kvar – ett lag får lämna golfens högsta serie
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 12:30
Fel saker slängs i toaletten – då blir det badförbud
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 11:50
Renovering pågår – men vad händer med hörnlokalen?
DEBATT 2026-07-20 KL. 11:00
Debatt: Vi är många kvinnor inom SD
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:58
Trafikolycka på E6 - stor trafikpåverkan
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:30
Bilist stoppad i natt - misstänks för grov rattfylla
NYHETER 2026-07-20 KL. 10:00
Tjuvar misslyckades att göra inbrott i sommarstuga
NYHETER 2026-07-20 KL. 09:27
Inbrott i bil under besök på köpcentrum
NYHETER 2026-07-20 KL. 08:00
Så blir vädret i veckan – värmen är på väg tillbaka
Premium | NYHETER 2026-07-20 KL. 07:30
Otydlig skyltning – nu kan farten sänkas på viktiga leden

Fler nyheter

DÖDSANNONSER

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

FN-soldaten återvänder – söker svar om insatserna

Han har varit på åtta utlandsmissioner, varav fem under den blå FN-flaggan. Nu har Åsabon Adam Folcker tagit ledigt från jobbet i ett år för att göra återbesök i Kosovo, Makedonien, Bosnien, Liberia och Libanon. Han ska kolla läget sådär 20 år efter det senaste uppdraget: Hur blev det egentligen? Resorna ska resultera i tidningsartiklar och möjligen också en bok så småningom.


Besökadress: Kyrkogatan 2-4, Kungsbacka
Postadress: Box 104 20, 434 24 Kungsbacka

Växel: 0300-10175

VD och chefredaktör:
Stefan Pettersson
Ansvarig utgivare:
Ronny Karlsson
Tel: 0300-52 13 64
ronny.karlsson@norrahalland.se

Redaktionen:
Tel: 0300-101 75
redaktionen@norrahalland.se

Prenumeration:
Tel: 0300-101 75
prenumeration@norrahalland.se

Annonsering:
Tel: 0300-101 75
annons@norrahalland.se

Nyheter
Sport
Nöje & Kultur
Familj
Åsikter

Kundservice
Prenumerera
Skicka in
Mervärdet
Annonser
Köpvillkor
GDPR

© 2026 Norra Halland - Kungsbackas största tidning
Allt material på Norra Halland - Kungsbackas största tidning är skyddat enligt upphovsrättslagen.