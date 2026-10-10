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NYHETER 2026-10-11 KL. 19:45
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Gott om hummer i Kungsbacka: ”Har gått rakt uppåt”

Av Carl Johan Mårtensson

Hummerfisket är i full gång! NH svängde förbi Lindgrens Hamn i Onsala och tog tempen på årets säsong.
– Det har varit riktigt bra i år. Hela beståndet har ju ökat de senaste åren, säger fritidsfiskaren och hummerveteranen Magnus Blomqvist.

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