Stort strömavbrott – 1 600 hushåll drabbades

Ett omfattande strömavbrott inträffade under natten till måndag. Över 1 600 kunder ska ha drabbats.
Strömavbrottet inträffade strax efter klockan 01 på måndagen. Kunder i bland annat Mark, Härryda och Kungsbacka drabbades.
Totalt var 1 622 hushåll berörda.
Strax efter klockan 03 var strömmen tillbaka, efter en omkoppling i elnätet. Ellevio har inte hittat någon tydlig orsak till avbrottet.
Från ett paradis till ett annat. Linn Fröjd Johnsen har landat hemma i Kungsbacka efter inspelningarna av dokusåpan Paradise hotel.