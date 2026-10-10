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NYHETER 2026-10-12 KL. 07:39

Stort strömavbrott – 1 600 hushåll drabbades

Av Linnea Andersson

Ett omfattande strömavbrott inträffade under natten till måndag. Över 1 600 kunder ska ha drabbats.

Stort strömavbrott – 1 600 hushåll drabbades

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Strömavbrottet inträffade strax efter klockan 01 på måndagen. Kunder i bland annat Mark, Härryda och Kungsbacka drabbades.

Totalt var 1 622 hushåll berörda.

Strax efter klockan 03 var strömmen tillbaka, efter en omkoppling i elnätet. Ellevio har inte hittat någon tydlig orsak till avbrottet.



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