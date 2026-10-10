Carbe med gäster besökte Kungsbacka – se bilderna här

David Carbe, den begåvade pianisten från Kungälv, startade konsertserien "Carbe med gäster" för tolv år sedan. Under dessa år har han gästats av några av Sveriges kändaste artister. Under söndagen var det Kungsbackas tur – Norra Halland var självklart på plats inför och snackade med taggade besökare.
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