Soligt väder på ingång – då vänder det

Av Carl Johan Mårtensson

Blåst, mulet och kyligt – de senaste dagarna har bjudit på riktigt höstväder. Men nu är ett väderomslag på gång. Under måndagen kan det vara läge att plocka fram solbrillorna i Kungsbacka.



Solig start på veckan väntar. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Efter flera dagar med blåst, moln och kyligt väder väntar solen göra comeback i Kungsbacka under måndagen.

– Måndagsmorgonen startar klart till halvklart med nordlig vind som inte är så stark. Måndagen blir mestadels solig, säger Catharina Wahlström, meteorolog vid SMHI.

Temperaturen väntas ligga på mellan nio och 13 grader. Men säg den lycka som varar.

– Redan på tisdagen så ökar molnigheten västerifrån och regnet når Kungsbacka under tisdag eftermiddag, säger meteorologen och fortsätter:

– Man får utnyttja måndagsvädret. Kanske ta någon höstpromenad och så!