Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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SPORT 2026-10-11 KL. 06:59
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Tränaren: ”Vi bör få med oss hela skiten”

Av Christian Johansson

Onsala IBK plockade målvakten och tryckte in den förlossande kvitteringen.
Ändå var det långt ifrån eufori efteråt.

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