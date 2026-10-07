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NYHETER 2026-10-09 KL. 12:45
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Meteorologen om helgen: ”Det kan bli en del skurar”

Av Linnea Andersson

Regnet drar in över Kungsbacka redan på fredagskvällen och helgen ser ut att bjuda på både skurar och hårda vindbyar. Men på sina håll kan solen kika fram mellan molnen.

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