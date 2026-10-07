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NYHETER 2026-10-08 KL. 21:47

Tog sig in i stängt gatukök – polisen larmades till platsen

Av Joel Johansson

Under den sena torsdagseftermiddagen ska ett gäng ungdomar ha tagit sig in i ett stängt gatukök i Hålabäck, enligt polisen. En anmälan om olaga intrång har upprättats.

Tog sig in i stängt gatukök – polisen larmades till platsen
Arkivbild. Fotograf: Norra Halland

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Det var efter fem på eftermiddagen som polisen fick in en anmälan om att ett gäng ungdomar ska ha tagit sin i ett stängt gatukök i Hålabäck.

– Vi har varit där och kontrollerat, inga personer kvar på plats så vi har inte lokaliserat någon i samband med detta, säger Emelie Lundqvist på polisens ledningscentral Väst.

Det hittades inga tecken på stöld eller skada på fastigheten. En anmälan om olaga intrång har upprättats.



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