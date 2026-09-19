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KULTUR & NÖJE 2026-10-08 KL. 19:00
Premium

Artisten från Onsala klar för final i musiktävlingen

Av Christina Nordwall

Med låten ”Kämpar du så kämpar jag” har han tagit sig vidare i P4 Nästa Kronoberg. Den 8 oktober öppnar förtidsröstningen inför finalen den 23 oktober.
– Det betyder otroligt mycket. Jag är jätteglad, taggad och nervös. Låten ligger mig varmt om hjärtat och jag hoppas att den ska beröra den som lyssnar, säger Tim Damerau.

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