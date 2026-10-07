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NYHETER 2026-10-09 KL. 06:45
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55 samtal och 35 sms på en natt – nu döms mannen

Av Christina Nordwall

Vid upprepade tillfällen ska mannen ha kontaktat kvinnan mot hennes vilja. Det ska ha handlat om både sms och telefonsamtal. Nu har tingsrätten sagt sitt.

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