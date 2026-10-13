Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket

En bilist tvingades väja när en mötande bil kom körande mitt på vägen på Västra Särövägen. Färden slutade med att bilen körde av vägen och hamnade i diket.
Larmet om trafikolyckan på Västra Särövägen kom vid 20.30 på onsdagskvällen.
– En bil har väjt för en annan bil som kört mitt i vägen. Föraren har då kört av vägen och ner i diket, säger Christian Brattgård.
Bilen fick skador på fronten i samband med olyckan. Föraren uppgav inledningsvis att han hade ont i foten, men meddelade senare att han inte var skadad.
Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka.
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