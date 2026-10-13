Bil körde mitt på vägen – mötande bilist kraschade i diket

Av Linnea Andersson

En bilist tvingades väja när en mötande bil kom körande mitt på vägen på Västra Särövägen. Färden slutade med att bilen körde av vägen och hamnade i diket.

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Larmet om trafikolyckan på Västra Särövägen kom vid 20.30 på onsdagskvällen.

– En bil har väjt för en annan bil som kört mitt i vägen. Föraren har då kört av vägen och ner i diket, säger Christian Brattgård.

Bilen fick skador på fronten i samband med olyckan. Föraren uppgav inledningsvis att han hade ont i foten, men meddelade senare att han inte var skadad.

Polisen har upprättat en anmälan om trafikolycka.