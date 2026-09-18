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ISHOCKEY 2026-10-15 KL. 09:48
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Gästspelaren slog till direkt och hyllas: ”Han gör mål var han än är”

Av Christian Johansson

Det startade med ett sms och ett frågetecken.
Sedan klev gästspelaren ut och gav Hanhals Kings målet de behövde.

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