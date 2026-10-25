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NYHETER 2026-10-26 KL. 11:45
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Välkända pizzerian har bytt namn: "Dags för en nystart"

Av Joel Johansson

En välkänd pizzeria har bytt namn och förändringen har fått flera kunder att reagera. Nu förklarar ägaren varför det var dags för en förändring och vad han vill satsa mer på framöver.

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Premium | NYHETER 2026-10-26 KL. 07:00
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Premium | NYHETER 2026-10-26 KL. 07:45
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