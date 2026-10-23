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NYHETER 2026-10-25 KL. 18:17

Mycket hårda vindar väntas längs kusten

Av Christina Nordwall

En gul varning har utfärdats för hårda vindar längs Hallandskusten och upp mot Bohuslän. Det är under natten till måndag som vinden tilltar rejält.

Mycket hårda vindar väntas längs kusten
SMHI varnar för hårda vindar under natten. Foto: Pixabay

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

SMHI har utfärdat varningen som gäller från klockan två på söndagsnatten och fram till klockan 13 på måndagen.

Det väntas tidvis mycket hårda västliga eller sydvästliga vindbyar, närmast kusten även stormbyar med en styrka av 21-25 meter per sekund.

Vinden avtar något under måndagseftermiddagen för att sedan avta mer under kvällen. Det väntas även regnskurar som lokalt kan förstärka byvinden.

SMHI varnar för att vägar kan blockeras av nedfallna träd eller grenar. Högt vattenstånd medför även risk för översvämning på utsatta sträckor. Det finns risk för förseningar eller inställda avgångar inom kollektivtrafiken och för störningar i el- och telenätet.

Allmänheten uppmanas att säkra lösa föremål, som till exempel studsmatta och dina trädgårdsmöbler.



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