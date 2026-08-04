Norra Halland - Kungsbackas största tidning
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NYHETER 2026-08-05 KL. 20:00
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Kungsbackaborna om att koppla bort jobb på semestern

Av Sven Lundstedt

Många har fortfarande kontakt med jobbet under semestern. För de flesta tar det ett tag att varva ner. Ett sätt är att resa bort. Norra Halland frågade några i Kungsbacka hur de gör på sin ledighet.

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