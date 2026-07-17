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NATIVE 2026-11-06 KL. 11:00

Handelns nya karta förändrar vägen till butiken

Var vi handlar påverkas inte bara av pris och utbud, utan även av hur lätt det är att ta sig till butiken. En mataffär nära bostaden fyller en funktion, medan ett större handelsområde dit människor åker för att göra flera inköp samtidigt fyller en annan. Men när butiker flyttar, stadskärnor förändras och nya handelsplatser växer fram påverkas de avstånd som kunderna behöver förhålla sig till.

Handelns nya karta förändrar vägen till butiken

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

En ny rapport från Svensk Handel visar hur den svenska detaljhandeln har utvecklats sedan 2018. De fysiska butikerna står fortfarande för omkring 85 procent av detaljhandelns omsättning, men det finns stora skillnader mellan olika typer av handelsplatser. Stadskärnorna har haft den svagaste omsättningsutvecklingen, medan handeln i friliggande butiker har vuxit starkast.

Samtidigt visar rapporten att småstäderna har stärkt sin ställning och att fler invånare väljer att handla lokalt. Det är en utveckling som kan verka motsägelsefull. Handeln koncentreras på vissa håll till större handelsplatser utanför centrum, men i mindre städer blir det samtidigt vanligare att inköpen görs på hemmaplan. Förklaringen är att handelns geografi förändras på flera olika sätt samtidigt.

Butikernas läge påverkar vardagen

När en butik ligger mitt i ett samhälle blir den en del av människors vanliga rörelsemönster. Ett ärende går att kombinera med promenaden hem från jobbet eller med ett annat inköp. För större handelsplatser ser förutsättningarna ofta annorlunda ut. Där är tanken i högre grad att kunderna ska göra flera inköp under samma besök. Butikerna kan erbjuda större sortiment, men besöket förutsätter ofta att kunden aktivt väljer att resa dit.

Det betyder att närhet inte enbart handlar om antalet kilometer till närmaste butik. En affär som ligger fem kilometer bort längs en busslinje med täta avgångar kan vara enklare att nå än en butik på kortare avstånd där kollektivtrafiken är begränsad. Även tillgången till bil påverkar vilka handelsplatser som upplevs som tillgängliga. För en person med egen bil kan flera butiker på olika platser ingå i en och samma inköpsrunda. Den som är beroende av kollektivtrafik behöver i större utsträckning anpassa ärendena efter tidtabeller och förbindelser.

Möjligheten att resa mellan olika orter kan också påverka var människor väljer att handla. De som bor i en mindre stad kanske hittar det mesta på hemmaplan, men behöver ibland besöka större butiker i en grannkommun. De som bor i större städer kan behöva åka till olika delar av staden för att hitta rätt utbud. För dem som inte äger bil kan en tillfällig hyrbil göra inköpen enklare. Ett exempel för den som utgår från Göteborg är att söka efter hyra bil Göteborg inför en sådan inköpsresa.

Småstäderna stärker sin position

En intressant slutsats i Svensk Handels rapport är att småstäderna har stärkt sin ställning som handelsplatser. Sedan 2018 har deras försäljningsindex stigit, vilket tyder på att den lokala handeln fångar upp en större del av köpkraften än tidigare. I övriga kommuntyper har utvecklingen gått åt motsatt håll, med ett lägre försäljningsindex än 2018.

Utvecklingen visar att handelns geografiska förändring inte nödvändigtvis innebär att fler inköp koncentreras till de största handelsområdena. Även mindre orter kan stärka sin position, och för invånarna kan ett bättre lokalt utbud minska behovet av att resa till andra kommuner. Samtidigt säger ett högre försäljningsindex inte i sig vilka typer av butiker som har blivit mer tillgängliga eller hur långt människor behöver resa för olika slags inköp.

Framtidens handel blir också en fråga om transporter

Svensk Handels rapport innehåller även prognoser över hur köpkraften väntas utvecklas fram till 2035. Köpkraften för sällanköpsvaror förväntas öka i samtliga svenska kommuner, medan köpkraften för dagligvaror väntas öka i åtta av tio kommuner.

Prognoserna säger däremot inte exakt vilka butiker som kommer att öppna eller var nya handelsområden kommer att byggas. Det beror bland annat på kommunernas planering, företagens etableringsbeslut och hur efterfrågan utvecklas. För kommunerna blir därför handelns geografiska fördelning en viktig fråga. Nya handelsplatser kan bidra med arbetstillfällen och ett större utbud, men behöver samtidigt fungera tillsammans med befintliga stadskärnor, transportnät och bostadsområden.

Handelns nya karta visar därför mer än hur omsättningen fördelas mellan olika butiker. Den säger också något om hur våra samhällen organiseras och hur långt vi förväntas behöva resa för att få tillgång till varor och service. Handelns utveckling handlar därmed inte bara om var människor väljer att spendera sina pengar, utan också om vilka möjligheter de har att göra det.



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