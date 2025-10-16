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KLUBBNYTT 2026-10-01 KL. 08:24

Klubbnytt: Forza Kungsbacka gick obesegrade genom serien

Av Christian Johansson

Klubbnytt: Forza Kungsbacka gick obesegrade genom serien
Foto: sportfoto.lasse / Lars Liljendal

På måndagskvällen spelade Forza Kungsbacka säsongens sista match på Tingbergsvallen. När slutsignalen gick stod det klart: Kungsbackalaget är seriesegrare i P13 Svår Halland, utan en enda förlust under hela serien!

Under seriespelet har Forza ställts mot tufft motstånd från hela länet och mött lag från bland annat Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

– Det känns fantastiskt att få avsluta säsongen på det här sättet. Killarna har jobbat hårt, hållit ihop och utvecklats tillsammans under hela resan, säger huvudtränaren Carl Skantz.

Prestationen sticker ut även med tanke på lagets korta historia. Forza Kungsbacka grundades den 1 juli 2023 och de allra flesta av killarna har spelat tillsammans sedan starten.

Bildandet av Forza Kungsbacka väckte inledningsvis både frågor och kritik men föreningen har inte låtit sig påverkas av det utan fokuserat på spelglädje, utveckling och laganda. Den kontinuitet som funnits i spelargruppen har också gjort laget sammansvetsat, något som gett resultat både på och utanför planen.

Under året har Forza Kungsbacka även hunnit med att vinna flera större turneringar, bland andra Skadevi Cup, GIFF Cupen och We Love Football. Nu ser laget fram emot nästa utmaning, Quality Hotel Cup som går av stapeln i Vänersborg till helgen.



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