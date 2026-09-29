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ISHOCKEY 2026-10-21 KL. 11:20

VM-truppen uttagen – Kungsbackastjärnan skadad

Av Christian Johansson

Nya förbundskaptenen Erika Holst har presenterat VM-truppen.
I den saknas Felizia Wikner Zienkiewicz som var tvungen att opereras tidigare i höstas.

VM-truppen uttagen – Kungsbackastjärnan skadad
Arkivfoto: Eric Andersson

Ishockey. När OS avgjordes i vintras nöp Felizia Wikner Zienkiewicz en av de åtråvärda platserna att representera Sverige. Damkronorna överraskade och tog sig fram till semifinalen. Väl där föll de med klara 0–5 mot USA som sedan tog hem guldet.

Sverige hade chansen ändå få med sig en medalj om de brottade ner Schweiz i bronsmatchen. Det blev ett drama som alplandet tog hem i förlängningen.

Det var förbundskaptenen Ulf Lundbergs sista mästerskap vid rodret. Erika Holst hämtades in från Frölunda och den nya förbundskaptenen har presenterat sin första mästerskapstrupp.

I den saknas 27-åriga Kungsbackastjärnan Felizia Wikner Zienkiewicz. Forwarden, som lirar i Frölunda, tvingades tidigare under hösten att operera höften och missar hela höstsäsongen.

VM avgörs i Danmark och Sverige möter Kanada i premiären den 6 november.

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Fakta: Truppen
Målvakter
1 Ebba Svensson Träff, Linköping HC
30 Emma Söderberg, SDE HF
31 Ida Boman, Färjestad BK
Backar
7 Mira Jungåker, Ohio State University
12 Maja Nylén-Persson, New York Sirens
14 Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth
21 Lova Blom, Brynäs IF
37 Josefine Holmgren, SDE HF
55 Jenna Raunio, Ohio State University
71 Anna Kjellbin, PWHL Hamilton
Forwards
8 Hilda Svensson, Ohio State University
11 Josefin Bouveng, PWHL Las Vegas
13 Wilma Sundin, Brynäs IF
15 Lisa Johansson, Frölunda HC
16 Tilde Grillfors, Brynäs IF
17 Sofie Lundin, Frölunda HC
19 Sara Hjalmarsson, Toronto Sceptres
22 Hanna Thuvik, Brynäs IF
23 Thea Johansson, HV71
24 Ebba Hedqvist, Luleå HF
25 Lisa Ljungblom, Montréal Victorie
34 Mira Hallin, Modo Hockey
67 Michelle Löwenhielm, Linköping HC
89 Nicole Hall, Penn State University


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