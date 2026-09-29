VM-truppen uttagen – Kungsbackastjärnan skadad

Av Christian Johansson

Nya förbundskaptenen Erika Holst har presenterat VM-truppen.

I den saknas Felizia Wikner Zienkiewicz som var tvungen att opereras tidigare i höstas.



Arkivfoto: Eric Andersson

Ishockey. När OS avgjordes i vintras nöp Felizia Wikner Zienkiewicz en av de åtråvärda platserna att representera Sverige. Damkronorna överraskade och tog sig fram till semifinalen. Väl där föll de med klara 0–5 mot USA som sedan tog hem guldet.

Sverige hade chansen ändå få med sig en medalj om de brottade ner Schweiz i bronsmatchen. Det blev ett drama som alplandet tog hem i förlängningen.

Det var förbundskaptenen Ulf Lundbergs sista mästerskap vid rodret. Erika Holst hämtades in från Frölunda och den nya förbundskaptenen har presenterat sin första mästerskapstrupp.

I den saknas 27-åriga Kungsbackastjärnan Felizia Wikner Zienkiewicz. Forwarden, som lirar i Frölunda, tvingades tidigare under hösten att operera höften och missar hela höstsäsongen.

VM avgörs i Danmark och Sverige möter Kanada i premiären den 6 november.

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