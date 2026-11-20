Norra Halland växer – når ny milstolpe

Av Joel Johansson

Efter 105 år som tidning fortsätter Norra Halland att växa och leverera nyheter till invånarna i Kungsbacka kommun. Nu har vi nått nästa milstolpe – på 25 000 följare på Facebook.



Norra Halland når nya milstolpar. Foto: Joel Johansson

TV-klipp och nyheter

TV-klipp och nyheter

Tiderna förändras och utvecklingen rör sig framåt. Om tre veckor är det exakt 105 år sedan Norra Halland publicerade sin första tidning i Kungsbacka.

Under denna period har det gått att se förändringar i samhället, kommunen, journalistiken och hos teknologin. Men huvudsyftet har alltid varit detsamma – att leverera kvalitativ lokaljournalistik till invånarna i Kungsbacka kommun.

Idag innebär det journalistiska arbetet lika mycket hemsidan och sociala medier som den klassiska papperstidningen. Facebook har varit stapeln i det digitala arbetet ett tag och ger oss möjligheten att nå ut med nyheterna till fler.

Att vi därför nått 25 000 är ett tydligt steg i rätt riktning.

– Jättekul att vi nått 25 000 följare. Det känns lite som en milstolpe. Extra kul att vår följarskara fortsätter att växa. Nu får vi ta sikte på 30 000, säger Stefan Pettersson, Norra Hallands chefredaktör.

Men arbetet är inte klart för det. Målet för Norra Halland är att fortsätta växa, utvecklas och vara en garant för välinformerade invånare i Kungsbacka kommun.